Политика

14:35 20.09.2019

"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "четверки" – глава МИД Украины

2 мин читать
"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "четверки" – глава МИД Украины

Одним из условий встречи лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РФ) является письменное согласование "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о том, согласна ли Украина получить письменно подтвержденный текст "формулы Штайнмайера" до нормандского саммита, Пристайко сказал: "Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит на подобие "выработка четких формулировок для заявления лидеров".

Министр отметил, что ТКГ 18 сентября в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается на заседании ТКГ, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал он.

Пристайко отметил, что Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники".

"…в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не "формулу Штайнмайера", а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что общая формулировка, по которой достигнуты договоренности, "вызывает очень много трактовок", что, в частности, всегда происходит на переговорах в Минске.

"Но сейчас это не задача ни "нормандской четверки", ни МИД - это задача передана Трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались", - сказал министр.

Теги: #формула_штайнмайера #ткг #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

14:44 20.09.2019
Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

Пристайко: Для отмены блокады Донбасса необходимо возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО

16:09 19.09.2019
Кучма обсудил с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Фришем ход работы по взаимному освобождении удерживаемых

Кучма обсудил с координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Фришем ход работы по взаимному освобождении удерживаемых

13:14 19.09.2019
Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

20:18 18.09.2019
Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

17:52 18.09.2019
Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

17:14 18.09.2019
Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

16:37 18.09.2019
Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

16:28 18.09.2019
Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

16:02 18.09.2019
Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский повысил Евдокимова до главы СВР

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября - источник

Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о добровольном применении нацстандартов

В "Слуге народа" объясняют нехватку голосов за прослушку для НАБУ и ГБР "спецоперацией" оппонентов в отношении нардепов большинства

Рада соберется на пленарные заседания через неделю, а не через две, как планировалось

Зеленский повысил Евдокимова до главы СВР

Лагард назвала рост мирового ВВП "хрупким", призвала власти активнее бороться с угрозами

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

В "Евросолидарности" раскритиковали принятый Радой закон о реформе прокуратуры

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября - источник

Нардеп "Слуги народа" Ткаченко выступает за проведение досрочных выборов и Киевсовета, и мэра

Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА