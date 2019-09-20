Рада соберется на пленарные заседания через неделю, а не через две, как планировалось

Народные депутаты скорректировали календарный план сессии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за внесение изменений в календарный план проголосовали 231 народный депутат на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Согласно предыдущей версии календарного плана, с 23 сентября по 4 октября должен быть перерыв в пленарных заседаниях, планировалось, что народные депутаты в это время будут работать с избирателями и в комитетах.

Согласно принятым изменениям в календарный план, 2-4 октября Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. А неделя с 7 по 11 октября будет не пленарной, как планировалось ранее, а посвящена работе в комитетах, комиссиях и фракциях.

23-27 сентября нардепы работают с избирателями.