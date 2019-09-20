Политика

11:39 20.09.2019

Зеленский повысил Евдокимова до главы СВР

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Зеленский повысил Евдокимова до главы СВР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его главой этого ведомства.

Соответствующие указы от 20 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле текущего года.

В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Теги: #зеленский #кадры #свр
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