Зеленский повысил Евдокимова до главы СВР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его главой этого ведомства.

Соответствующие указы от 20 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле текущего года.

В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.