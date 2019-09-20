Политика

09:55 20.09.2019

Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

2 мин читать
Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что на трехсторонних консультациях по газу ЕС-РФ-Украина в Брюсселе удалось создать позитивную атмосферу между российским и украинским министрами экономики.

"Мы решили, что они и предприятия ("Газпром" и "Нафтогаз Украины" - ИФ) продолжат дискуссии на двустороннем уровне, чтобы преодолеть все остающиеся трудности, которые все взаимосвязаны, и что мы возобновим наши встречи на политическом уровне в конце октября", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда консультаций по газоснабжению.

"К этому моменту, я надеюсь, мы реализуем больший прогресс", - добавил еврокомиссар.

По его словам, "надо, чтобы дело было организовано при хорошей хронологии", и нужно, чтобы украинцы проделали хорошую работу по внедрению европейских правил, разукрупнению газотранспортной системы. По убеждению Еврокомиссии, все это осуществимо.

"И мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможным, потому что будут другие контрагенты, и "Нафтогаза" уже не будет с 1 января. А действующий контракт не соответствует правилам союза. То есть надо найти новые решения. И наше предпочтение очень ясно: это должен быть контракт по транзиту", - сказал Шефчович.

При этом он в очередной раз подчеркнул важность долгосрочного контракта.

Он отметил, что эти задачи в остающиеся сроки потребуют упорного труда, конструктивного подхода, но это осуществимо.

Теги: #рф #шефчович #украина #газ #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 20.09.2019
Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и Украине

Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и Украине

02:55 20.09.2019
Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

23:46 19.09.2019
Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

Председатель Еврокомиссии считает возможным избежать Brexit без соглашения

20:44 19.09.2019
Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

20:03 19.09.2019
Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

19:44 19.09.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

19:23 19.09.2019
Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

19:22 19.09.2019
Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

19:19 19.09.2019
Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

19:01 19.09.2019
Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября - источник

Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Лагард назвала рост мирового ВВП "хрупким", призвала власти активнее бороться с угрозами

В "Евросолидарности" раскритиковали принятый Радой закон о реформе прокуратуры

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке запланирована на 25 сентября - источник

Нардеп "Слуги народа" Ткаченко выступает за проведение досрочных выборов и Киевсовета, и мэра

Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Новый глава Николаевской ОГА очертил приоритеты в развитии региона: улучшение дорог, развитие портов, с/х и борьба с коррупцией

У Рады будет 90 дней для решения после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве, отмечают в "Слуге народа"

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА