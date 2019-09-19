Нардеп "Слуги народа" Ткаченко выступает за проведение досрочных выборов и Киевсовета, и мэра

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко недоумевает в связи заявлением мэра Киева Виталия Кличко о досрочных выборах депутатов Киевского городского совета, и выступает за досрочные выборы также и мэра столицы.

"Если речь идет о досрочных выборах, я – за. Но за досрочные выборы одновременно и мэра, и Киевского совета на базе того закона о столице, который сейчас вносится в повестку дня на обсуждение", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

"Во-первых, касательно призыва Кличко - его должна рассматривать Верховная Рада, и запрос должен поступить. Во-вторых, я немного удивлен, почему в этом списке нет самого мэра. Потому что тот факт, что Киевский совет не может собраться в течение более чем 100 дней, свидетельствует о том, что существует недоверие не только со стороны значительной части киевлян, но и со стороны депутатов Киевсовета", - пояснил нардеп.

При этом Ткаченко отметил, что проведение досрочных выборов в Киеве будет зависеть от результатов обсуждения законопроекта о столице.

Как сообщалось, 19 сентября народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии законопроекта (№2143) о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киев".

Группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировала законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Также 19 сентября городской голова Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно роспуска Киевсовета, который вновь не собрал кворум для сессии, и назначения досрочных выборов в столице.