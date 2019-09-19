Политика

17:22 19.09.2019

Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

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Разумков подписал закон об импичменте и направил его на подпись Зеленскому

 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал в четверг одобренный ранее парламентом президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, 19 сентября законопроект был "возвращен с подписью председатель Верховной Рады" и "направлен на подпись президенту".

Днем ранее Рада не поддержала проект постановления, которым предлагалось отменить решение парламента об утверждении в целом законопроекта об импичменте, и тем самым нардепы открыли возможность спикеру Разумкову подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012, согласно которому парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Теги: #президент #разумков #рада #импичмент
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