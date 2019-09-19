Политика

14:45 19.09.2019

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

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"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал о "формуле Зеленского" - основных переговорных позициях Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

В четверг Яременко на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал текст, озаглавленный "Формула Зеленского".

"Нет изменениям в Конституцию (Украины – ИФ) относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев", - написал он.

Нардеп также добавил, что выборы в отдельных районах Донбасса и другие элементы политической части Минских договоренностей могут быть реализованы только после выполнения части договоренностей, связанной с безопасностью (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми).

"… и это следующий шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращения огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штанмайера", - прокомментировал Яременко.

По его словам, выборы в органы местной власти должны пройти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона по достижении условий безопасности.

"Это переговорная позиция Украины. Если кому-то это кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке из Луганска. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о Томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию", - написал нардеп от "Слуги народа".

Теги: #оос #зеленский #слуга_народа #конституция #донбасс #яременко
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