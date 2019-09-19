Политика

14:34 19.09.2019

Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

2 мин читать
Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.

"Но количество таких людей будет ограничено 7% от всей госслужбы. То есть мы около 14 тысяч сможем принимать на контракт. Но это связано, например, с какими-то проектными вещами", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

"У нас будет применяться проектный подход в госслужбе. И для этого нужны будут контрактные люди, которые на год-два смогут (прийти – ИФ). Например, что касается диджитализации, например, по таможне, я знаю, есть большие планы на контрактирование", - пояснил он.

Корниенко, представлявший законопроект при рассмотрении его в сессионном зале, отметил, что также будут расширены основания для увольнения чиновников категории "А".

"При этом гарантировали им "золотой парашют" - они полгода будут получать свою зарплату. И в течение полугода смогут рассчитывать на должность такого же уровня", - добавил он.

"Много разных мелких новелл. Подчистили Комиссию по высшему корпусу (государственной службы – ИФ) по категории "А". Фактически убрали оттуда неработающую конструкцию, типа главы НАПК (Национального агентства предотвращения коррупции – ИФ). Он там был зачем-то", - рассказал представитель комитета.

Со вступления в силу данного закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет Министров.

В законе осталась норма о том, что на госслужащих распространяется Кодекс законов о труде, на этапе первого чтения это хотели изъять.

Теги: #госслужба #контракт #рада #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 19.09.2019
Рада продлила на 3 года действие закона о финансовой реструктуризации

Рада продлила на 3 года действие закона о финансовой реструктуризации

14:25 19.09.2019
Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

13:38 19.09.2019
Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

13:33 19.09.2019
У Рады будет 90 дней для решения после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве, отмечают в "Слуге народа"

У Рады будет 90 дней для решения после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве, отмечают в "Слуге народа"

12:25 19.09.2019
Рада приняла закон о реформе прокуратуры

Рада приняла закон о реформе прокуратуры

12:23 19.09.2019
Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

11:53 19.09.2019
Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника

Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника

11:46 19.09.2019
Рада приняла за основу законопроект о назначении и увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию

Рада приняла за основу законопроект о назначении и увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию

10:59 19.09.2019
Премьер анонсировал увольнение руководства Госгеокадастра на следующей неделе

Премьер анонсировал увольнение руководства Госгеокадастра на следующей неделе

10:53 19.09.2019
Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации

Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника

ПОСЛЕДНЕЕ

"Формула Зеленского" не предусматривает "особого статуса ОРДЛО" в Конституции Украины - нардеп Яременко

Новый глава Николаевской ОГА очертил приоритеты в развитии региона: улучшение дорог, развитие портов, с/х и борьба с коррупцией

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Болтон после увольнения раскритиковал внешнюю политику Трампа

Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

Кличко обратился в Раду относительно роспуска Киевсовета и назначения досрочных выборов в Киеве

Рада включила в повестку дня сессии изменения в закон о столице

Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом на следующей неделе на Генассамблее ООН – Белый дом

Зеленский и Пенс удовлетворены уровнем политического диалога, сотрудничества в сфере обороны и энергетики между Украиной и США

Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА