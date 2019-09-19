Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает возможность устройства на государственную службу по контракту.

"Но количество таких людей будет ограничено 7% от всей госслужбы. То есть мы около 14 тысяч сможем принимать на контракт. Но это связано, например, с какими-то проектными вещами", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

"У нас будет применяться проектный подход в госслужбе. И для этого нужны будут контрактные люди, которые на год-два смогут (прийти – ИФ). Например, что касается диджитализации, например, по таможне, я знаю, есть большие планы на контрактирование", - пояснил он.

Корниенко, представлявший законопроект при рассмотрении его в сессионном зале, отметил, что также будут расширены основания для увольнения чиновников категории "А".

"При этом гарантировали им "золотой парашют" - они полгода будут получать свою зарплату. И в течение полугода смогут рассчитывать на должность такого же уровня", - добавил он.

"Много разных мелких новелл. Подчистили Комиссию по высшему корпусу (государственной службы – ИФ) по категории "А". Фактически убрали оттуда неработающую конструкцию, типа главы НАПК (Национального агентства предотвращения коррупции – ИФ). Он там был зачем-то", - рассказал представитель комитета.

Со вступления в силу данного закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет Министров.

В законе осталась норма о том, что на госслужащих распространяется Кодекс законов о труде, на этапе первого чтения это хотели изъять.