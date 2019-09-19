Политика

14:29 19.09.2019

Новый глава Николаевской ОГА очертил приоритеты в развитии региона: улучшение дорог, развитие портов, с/х и борьба с коррупцией

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Новый глава Николаевской ОГА очертил приоритеты в развитии региона: улучшение дорог, развитие портов, с/х и борьба с коррупцией

 Помощник президента Украины Андрей Ермак по поручению Владимира Зеленского представил общественности Николаевской области нового главу областной государственной администрации Александра Стадника.

"Назначение чиновника такого ранга в каждой области вызывает особый интерес. Такое назначение всегда связано с приходом к управлению новой команды с новыми подходами и способами решения насущных вопросов", – сказал Ермак во время представления нового руководителя региона в четверг, сообщила пресс-служба президента.

Ермак отметил, что новый глава ОГА как член команды президента Зеленского приложит все силы, чтобы надежды жителей Николаевской области на позитивные изменения оправдались.

Стадник, в свою очередь, обозначил приоритетные задачи развития области, среди которых - улучшение качества дорог государственного и местного значения, восстановление моста через реку Южный Буг, развитие портов и речных перевозок, развитие сельского хозяйства, борьба с коррупцией.

"Также среди приоритетов, определенных президентом Украины, – интенсификация работы николаевских судостроительных заводов и выплата задолженностей по заработной плате сотрудникам градообразующих предприятий", - отметил новый глава ОГА.

В частности, Стадник подчеркнул, что выплата задолженности по заработной плате сотрудникам ГП "Николаевский судостроительный завод" стала возможной по итогам визита Зеленского в Николаевскую область, который дал соответствующее поручение госконцерну "Укроборонпром".

Выступая перед активом области, Стадник отметил, что важным направлением работы местных органов власти остаются вопросы безопасности, содействие функционированию военных частей, аэродромов, полигонов и других военных объектов, расположенных на территории области, а также борьба с коррупцией.

Кроме того, общественности был представлен Виталий Герсак, 11 сентября 2019 года назначенный начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области указом президента.

Новый глава Николаевской ОГА Александр Стадник родился в 1977 году. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Работал в органах налоговой службы, занимался адвокатской деятельностью.

Теги: #ермак #николаевская_область
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