У Рады будет 90 дней для решения после официального обращения Кличко о досрочных выборах в Киеве, отмечают в "Слуге народа"

Устные заявления мэра Киева Виталия Кличко о досрочных выборах в столице не могут быть предметом обсуждения в Верховной Раде, заявляют во фракции "Слуга народа" и отмечают, что ждут официального обращения в парламент.

"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждём официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Он уточнил, что следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.

"Если он успеет до этого подать (представление - ИФ). Возможно, включим в повестку дня комитета. Возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", - пояснил Корниенко.

Как сообщалось, в четверг, 19 сентября, Кличко заявил, что обратился в парламент относительно роспуска Киевсовета, который вновь не собрал кворум для сессии, и назначения досрочных выборов в столице.

"Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве!" – заявил Кличко после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии, сообщила пресс-служба мэра.

Группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета (8 декабря 2019 года). Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.