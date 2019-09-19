Зеленский сменил главу Винницкой облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Винницкой областной государственной администрации бывшего заместителя городского головы Винницы Владислава Скальского.
"Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указе №706/2019 от 18 сентября.
Другим указом (№705/2019) Зеленский уволил с этой должности Валерия Коровия "в связи с завершением срока полномочий президента Украины".