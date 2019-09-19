Порошенко: Кремль вместо выполнения Минских соглашений пытается закрепить контактную линию, превращая ее де-факто в границу

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко подчеркивает, что Россия вместо выполнения условия по безопасности Минских договоренностей стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее де-факто в границу.

"Минские договоренности предусматривают ряд условий по безопасности, которые должна выполнить Россия. 5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения компонента по безопасности Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее де-факто в границу", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По его мнению, если бы Россия на самом деле стремилась к возобновлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать восстановление линии от 19 сентября 2014 года, "вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления".

"Мы должны требовать выполнения Москвой взятые обязательства, удерживать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию", - подытожил Порошенко.