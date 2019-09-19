Рада включила в повестку дня сессии изменения в закон о столице

Народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии законопроекта (№2143) о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе-герое Киев".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 237 парламентариев на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" инициировала законопроект №2143 о внесении изменений в закон о столице. Зарегистрировали его 13 сентября. Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.