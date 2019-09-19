Политика

10:04 19.09.2019

Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом на следующей неделе на Генассамблее ООН – Белый дом

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Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом на следующей неделе на Генассамблее ООН – Белый дом

 Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в рамках работы Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил сайт Белого дома.

"Вице-президент … обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Пенс подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поблагодарил администрацию президента Зеленского за "смелые действия в борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ" и предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщал, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.

Теги: #сша #зеленський #пенс #оон
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