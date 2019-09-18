Политика

20:18 18.09.2019

Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

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Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов - пресс-секретарь

Представитель Украины Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также отметила, что украинская сторона "подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского". При этом российская сторона "заблокировала определение возможной даты разведения - такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках".

По словам Олифер, в ходе заседания в среду достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской, а в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Представитель "ЛНР" Владислав Дейнего заявил в Минске, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru), что вопрос обмена пленными продолжает обсуждаться. "Списки уточняются. Киев готов рассматривать альтернативные подходы к вопросу процессуальной очистки задержанных, содержащихся на украинской территории. Надеюсь, на следующем заседании контактной группы мы увидим конкретику в вопросе обмена пленными ", - сказал Дейнего.

Теги: #позиция #ткг #минск
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