Политика

18:47 18.09.2019

Офис президента готовит турне Зеленского в страны Латинской Америки в 2020 году

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Офис президента готовит турне Зеленского в страны Латинской Америки в 2020 году

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Например, Латинская Америка. Есть страны, которые, очевидно, требовали бы большего внимания с точки зрения нашей внешней политики. Будем планировать в 2020 году визиты президента... Турне в страны Латинской Америки, Бразилия. Кстати, Бразилия уже высказывает готовность к визиту главы Украинского государства. Есть другие страны, важные с точки зрения экономики - Аргентина, Чили, Перу. Потому латиноамериканское направление получит свое внимание со стороны президента Украины в 2020 году", - сказал Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду.

По словам замглавы Офиса президента, в ОП осведомлены об инициативах по активизации экономического и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.

"Такие предложения поступают в Офис президента. Мы их рассматриваем. Возможно, до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении", - добавил Жовква

Теги: #зеленский #латинская_америка #визит
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