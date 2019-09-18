Политика

18:54 18.09.2019

Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине

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Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине

Заседание Североатлантического совета состоится 31 октября в Украине, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

Теги: #нато
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