Комитеты Рады по внешней политике и евроинтеграции поручили будущей делегации в ПАСЕ определиться самостоятельно с форматом работы в Ассамблее

Комитеты Верховной Рады по вопросам внешней политики и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом рекомендуют украинскому парламенту не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, а будущей делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - определить форму участия в деятельности Ассамблеи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение комитеты утвердили на своем совместном заседании в среду в Киеве.

Кроме того, комитеты рекомендуют парламенту завершить формирование делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

"И поручить делегации на своем учредительном заседании принять решение относительно формы участия или не участия в дальнейшей деятельности... в Парламентской ассамблее (Совета Европы - ИФ)", - озвучил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко решение, за которое проголосовали члены двух комитетов.