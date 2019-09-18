Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

Подписание договоренностей советников глав государств "нормандской четверки" о порядке вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и разведение сил в трех пунктах линии столкновения являются условиями, выполнение которых откроет путь для встречи лидеров стран нормандской четверки, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Договоренность советников о том, что они рекомендуют всем лидерам встретиться, происходит в момент, когда выполняется два условия. Первое условие - в письменном виде подтверждается готовность - не "формулы Штайнмайера"... Написано четко - в момент проведения выборов закон вступает в действие, но окончательно он вступает в силу в момент, когда ОБСЕ скажет, что выборы прошли честно, открыто и прозрачно. Ничего больше не придумывайте, ничего больше там нет. Эта позиция должна быть согласована всеми сторонами и письменно возвращена лидерам. И в таком виде открывает (путь для встречи лидеров "нормандского формата" - ИФ)", - сказал он в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина, что может открыть путь для встречи глав государств.

"Второе условие - разведение (сил - ИФ) в трёх тестовых участках... Станица Луганская, Золотое и Петровское. Никаких больше условий для встречи лидеров нет на сегодняшний день", - заявил Пристайко.