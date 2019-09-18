Политика

17:14 18.09.2019

Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

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Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что советники лидеров стран "нормандского формата" 2 сентября в Берлине договорились о тексте, в котором написано, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) полностью вступает в силу только после оценки БДИПЧ ОБСЕ проведенных там местных выборов как прошедших в соответствии с высокими стандартами.

"В этот раз советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ИФ) вступает в силу "в предварительном формате" на момент проведения выборов. И окончательно этот закон вступает в силу, когда БДИПЧ ОБСЕ принимает решение, что выборы состоялись в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ", - сказал он в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС, комментируя дискуссию вокруг так называемой "формулы Штайнмайера".

Пристайко подчеркнул, что среди того, о чем 2 сентября договорились советники, "больше нет никаких слов". "Ни как выборы проводятся, ни кто перед кем, ни что они проводятся "под дулами автоматов" или в момент получения контроля над границей. Все, что появляется, - это "наросты", это понятная человеческая реакция", - указал он.

Кроме того, по словам министра, советники глав государств "нормандской четверки" договорились о решении вопроса с разведением сил в зоне конфликта на Донбассе на трех ранее уже согласованных участках линии соприкосновения.

"Я знаю, что наши российские партнеры, партнеры по переговорам я имею в виду, выдвинули третье предложение, что должен быть согласован документ, который подпишут лидеры. Это звучит логично, но даже этот пункт мы, четыре советника, включая российского представителя, не обсуждали", - добавил он.

Теги: #пристайко #нормандський_формат #обсе #ордло #мид
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