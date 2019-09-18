Политика

16:42 18.09.2019

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

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Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в твиттере.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

Теги: #сша #нацбезопасность #трамп
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