Зеленский 22 октября посетит Японию

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию, об этом уже шла речь в прессе, на событие интронизации императора. Безусловно, этот визит будет использован и для встреч с руководством Японии, с премьер-министром, и с лидерами стран..., которые будут присутствовать на этом мероприятии", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

По словам Жовквы, для Украины этот визит важен с экономической точки зрения.