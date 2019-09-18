Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств "нормандского формата" 17 сентября, как и Франция с Германией, но Российская Федерация по "техническим причинам" не могла принять участие в этой встрече, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться (в "нормандском формате" – ИФ), и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября – ФИ). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал он в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

Пристайко указал, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров". "Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии", - отметил он.