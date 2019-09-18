Политика

15:15 18.09.2019

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

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Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ №701/2019 "О внесении изменений в указ президента от 19 июня 2019 года" №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" датирован 19 сентября и опубликован на официальном сайте главы государства.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.

13 августа Зеленский освободил от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Романа Безсмертного, назначенного на эту должность 19 июня.

Алексей Резников, 1966 года рождения, в 1991 году закончил юридический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко по специальности "правоведение".

В апреле 2006 года стал партнером юридической фирмы "Магистр & партнеры", а после слияния возглавил департамент разрешения споров в ООО "ЕПАП", где занимал должность главного юрисконсульта (2012-2014).

В 2012-2014 годах по совместительству был адвокатом и партнером в АО "Меджистерс".

Заслуженный юрист Украины. В 2010 году World's Leading Litigation Lawyers Guide признал Резникова одним из лучших судебных адвокатов в Украине.

В июне 2014 года избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета. С декабря 2015 года - советник киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах).

С марта 2016 года - заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, глава КГГА Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

Теги: #кадры #ткг #зеленский #резников
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