Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

Кабинет министров Украины переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Только что Кабинет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра – Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека", - сообщил Лищина на своей странице в Фейсбуке в среду.

Кабинет министров 5 сентября своим распоряжением уволил Лищину с должности замминистра юстиции.