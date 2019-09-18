Политика

14:40 18.09.2019

Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

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Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

Кабинет министров Украины переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Только что Кабинет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра – Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека", - сообщил Лищина на своей странице в Фейсбуке в среду.

Кабинет министров 5 сентября своим распоряжением уволил Лищину с должности замминистра юстиции.

Теги: #минюст #кадры #еспч
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