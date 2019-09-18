Рада ратифицировала изменения в соглашение между Украиной и Турцией об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №0005 о ратификации в целом поддержали 320 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Как отмечается в выводе комитета по вопросам внешней политики, уточнения касаются порядка налогообложения доходов, которые получают резиденты договорного государства от отчуждения акций или других прав, порядка налогообложения вознаграждения, получаемого в связи с работой по найму на борту судна, самолета, иного транспорта, который эксплуатируется предприятием договорного государства. Изменения также затронут порядок обмена информацией.