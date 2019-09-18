Политика

13:36 18.09.2019

Кабмин уволил Вятровича с должности главы Украинского института нацпамяти

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Кабмин уволил Вятровича с должности главы Украинского института нацпамяти

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что в среду завершил свою каденцию на посту главы Института.

"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Я получил заверения от премьер-министра (Украины Алексея Гончарука – ИФ), что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - написал Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабинете министров Украины. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением Кабинета министров Украины.

Теги: #институт_памяти #кадры #вятрович
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