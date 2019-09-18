Рада разблокировала подписание закона об импичменте

Верховная Рада не поддержала проект постановления, которым предлагалось отменить решение парламента об утверждении в целом законопроекта об импичменте, и тем самым нардепы открыли возможность спикеру Дмитрию Разумкову подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект постановления (№1012-П) об отмене голосования за закон проголосовал 101 народный депутат, тогда как необходимо минимум 226 голосов, чтобы утвердить такое решение.

В качестве аргумента в пользу отмены решения о принятии закона инициаторы указали на грубое нарушение регламента при рассмотрении законопроекта. В пояснительной записке они подчеркивают, что во время принятия закона об импичменте народных депутатов лишили возможности объективно рассмотреть данный вопрос.

Инициаторами проекта постановления выступили народные депутаты фракции "Европейская солидарность".

Согласно регламенту, если нардепы зарегистрировали проект постановления об отмене решения, председатель Верховной Рады не может подписать закон, пока парламент не отменит такое постановление.

Теперь Разумков может подписать закон об импичменте и направить его на подпись президенту.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Согласно законопроекту, Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.