"Голос" ждёт от Зеленского перечень кандидатов в ЦИК, чтобы ознакомиться с их биографиями и пообщаться с ними

Фракция "Голос" в Верховной Раде предложила кандидатуру Андрея Гевко в новый состав Центральной избирательной комиссии, а также просит президента Украины Владимира Зеленского обнародовать список кандидатов, который он намерен подать на утверждение в парламент.

"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - заявил лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.

Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.

"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.

"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.