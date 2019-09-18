Политика

10:47 18.09.2019

Правительство намерено запретить подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

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Правительство намерено запретить подавать документы о приеме на работу в бумажной форме

Кабинет министров намерен запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть… Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

Кроме того, по мнению Дубилета, нужно перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, а также архив.

По его оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

"Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса… Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в три-четыре раза", - добавил он.

В планах правительства, как отметил Дубилет, создать единый реестр госслужащих.

"Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - написал он.

По его словам, для внедрения данного механизма необходимо будет "поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ".

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение шести-девяти месяцев", - подытожил министр.

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных.

Он считает, что если действительно ест принципиальная необходимость брать согласие, то его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным листом.

Теги: #работодатели #дубилет #кабмин
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