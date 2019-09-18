Политика

00:24 18.09.2019

Израильские левоцентристы лидируют на выборах в Кнессет - данные экзит-пола

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Израильские левоцентристы лидируют на выборах в Кнессет - данные экзит-пола

      Левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 58 мест в новом составе Кнессета (парламента Израиля), правая партия "Ликуд" - 54 места. Таковы данные опросов на выходах с избирательных участков, опубликованные во вторник 13-м каналом израильского телевидения.

      Избирательные участки в стране закрылись в 22:00 местного времени (совпадает с киевским).

      Также по информации телеканала, от 8 до 10 мест в кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список".

      По данным центральной избирательной комиссии, явка на выборах - на 20:00 составляла 63,7%.

      Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

      Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

      Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

      Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Теги: #кнессет #выборы #израиль
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