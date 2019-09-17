Политика

20:50 17.09.2019

Лондон намерен представить ЕС план нового соглашения по Brexit перед саммитом в октябре

2 мин читать
Лондон намерен представить ЕС план нового соглашения по Brexit перед саммитом в октябре

Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, однако, по-видимому, не будет представлять ЕС конкретных письменных предложений до саммита ЕС 17-18 октября, сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, "команда (премьер-министр Великобритании Бориса - ИФ) Джонсона на этом этапе отказывается представить Брюсселю письменное предложение (по Brexit - ИФ) из опасений того, что оно будет либо отвергнуто, либо его публично раскритикуют; и этот шаг вызвал напряженность в отношениях с лидерами ЕС".

"Вместо этого, они (британские власти - ИФ) хотят ждать почти до самой последней минуты до октябрьского саммита, прежде чем представить план ЕС - всего за две недели до того, как Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз", - пишет The Guardian.

В то же время, согласно источникам, Лондон пока что передал Брюсселю лишь черновик соглашения по Brexit, из которого исключен пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе"). Также, отметил один из источников, Великобритания и ЕС обсуждали альтернативы "страховочному плану", но письменных предложений по этой теме пока что нет.

Во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер доложил ЕК, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

В августе Джонсон заявлял, что в случае отмены "бэкстопа" ожидается "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем, а Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Теги: #ес #brexit #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 17.09.2019
Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

19:03 16.09.2019
ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

17:18 16.09.2019
ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

21:48 15.09.2019
В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

15:04 15.09.2019
Британский премьер Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit

Британский премьер Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал не допустить новой отсрочки Brexit

11:38 15.09.2019
В Лондоне заявляют о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

В Лондоне заявляют о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

13:49 14.09.2019
Комитеты Рады по внешней политике и по интеграции с ЕС соберутся на заседание 18 сентября – Вакарчук

Комитеты Рады по внешней политике и по интеграции с ЕС соберутся на заседание 18 сентября – Вакарчук

05:10 14.09.2019
Бывший британский премьер не исключил нового референдума по Brexit

Бывший британский премьер не исключил нового референдума по Brexit

15:12 12.09.2019
Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

14:07 12.09.2019
Опубликованные правительством Британии документы о последствиях "жесткого" Brexit являются преувеличением - министр обороны

Опубликованные правительством Британии документы о последствиях "жесткого" Brexit являются преувеличением - министр обороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет рекомендовал Раде принять в целом изменения в закон о ВАКС

США могут ослабить санкции в зависимости от хода выборов в Беларуси – замгоссекретаря

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

Перед изменением Конституции нужно узнать у народа, какую форму правления он хочет – Кравчук

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА