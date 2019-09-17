Политика

19:38 17.09.2019

США могут ослабить санкции в зависимости от хода выборов в Беларуси – замгоссекретаря

1 мин читать
США могут ослабить санкции в зависимости от хода выборов в Беларуси – замгоссекретаря

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил о возможности дальнейшего ослабления санкций в отношении Минска в зависимости от хода предстоящих парламентских и президентских выборов в Беларуси.

"При достижении такого прогресса (в ходе электоральных кампаний - ИФ) мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества", - заявил Хейл журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Хейл, которого цитирует госагентство БелТА, констатировал "сохранение в США определенной озабоченности в части демократического развития в Беларуси". В этом плане он подчеркнул роль предстоящих парламентских и президентских выборов, которые могут способствовать устранению подобной обеспокоенности.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года, очередные президентские выборы состоятся в августе 2020 года.

Теги: #сша #санкции #ослабление #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:45 17.09.2019
Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

Трамп не считает исчерпанными дипломатические методы в отношении Ирана

01:36 17.09.2019
Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

22:45 16.09.2019
США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии - шеф Пентагона

19:00 16.09.2019
В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

В Посольстве США сожалеют о насилии на прошедшем Марше равенства в Харькове, но отмечают усилия правоохранителей

15:22 16.09.2019
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

08:47 16.09.2019
Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

10:43 15.09.2019
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

19:33 14.09.2019
Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

Перед изменением Конституции нужно узнать у народа, какую форму правления он хочет – Кравчук

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

Законопроекты №1209 и №1210 с налоговыми поправками будут внесены в Раду повторно, но их редакция будет "мягче"

Денисова: Законопроект "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА