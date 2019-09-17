Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.
"Я уже много сделал и еще много нужно сделать (для Киева - ИФ). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал он на брифинге во вторник.
Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться "за самоуправление, за интересы киевлян".
Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета, предлагается 8 декабря 2019 года.