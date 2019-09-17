Политика

18:52 17.09.2019

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

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Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Верховная Рада определила новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"Определен состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. От "Слуги народа" - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ - Лёвочкина Юлия; от "Батькивщины" - Соболев Сергей; от ЕС - Гончаренко Алексей; от "Голоса" - Василенко Леся; от депутатской группы "За будущее" - Лубинец Дмитрий", - написал Гончаренко в Фейсбуке во вторник.

Он выразил уверенность, что делегатам удастся "оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины".

По словам нардепа, к работе делегация приступит "с завтрашнего дня".

Теги: #пасе #евросолидарность #делегация
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