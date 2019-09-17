Политика

18:50 17.09.2019

Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

1 мин читать
Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В Варшаве (Польша) украинская делегация, покинувшая в знак протеста против заявлений о "российском Крыме" зал заседаний ежегодного совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в человеческом измерении, после консультаций с партнерами приняла решение пока не прекращать работу в совещании, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После того, как редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

В МИД также отметили, что демарш украинской делегации позволил мобилизовать партнеров Украины: "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Теги: #крым #обсе #демарш #польша #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 17.09.2019
Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

13:01 17.09.2019
Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

10:03 17.09.2019
Международный арбитраж рассмотрит доводы РФ относительно законности приобретения ПриватБанком крымских активов

Международный арбитраж рассмотрит доводы РФ относительно законности приобретения ПриватБанком крымских активов

18:38 16.09.2019
В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

В Крыму найдено тело пропавшего более года назад 20-летнего крымского татарина, сообщил Чубаров

15:27 16.09.2019
Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

14:52 16.09.2019
Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

Зеленский хочет, чтобы СММ ОБСЕ честно фиксировала все факты и нарушения на Донбассе

14:03 16.09.2019
Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

13:08 16.09.2019
Пристайко и Кулеба придут 18 сентября на заседание комитетов Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции – нардеп Яременко

Пристайко и Кулеба придут 18 сентября на заседание комитетов Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции – нардеп Яременко

12:58 16.09.2019
В Раде хотят услышать от главы МИД позицию Киева по вопросам внешней политики

В Раде хотят услышать от главы МИД позицию Киева по вопросам внешней политики

10:34 16.09.2019
Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

Группа нардепов от "Слуги народа" предложила законопроект о функционировании райсоветов в Киеве и праве главы КГГА опротестовывать акты местных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

США могут ослабить санкции в зависимости от хода выборов в Беларуси – замгоссекретаря

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

Перед изменением Конституции нужно узнать у народа, какую форму правления он хочет – Кравчук

Послы G7 приветствуют решимость Зеленского пролить свет на поджог дома Гонтаревой

Законопроекты №1209 и №1210 с налоговыми поправками будут внесены в Раду повторно, но их редакция будет "мягче"

Денисова: Законопроект "О переходном правосудии" - важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА