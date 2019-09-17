Демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве позволил мобилизовать партнеров Украины – МИД

В Варшаве (Польша) украинская делегация, покинувшая в знак протеста против заявлений о "российском Крыме" зал заседаний ежегодного совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в человеческом измерении, после консультаций с партнерами приняла решение пока не прекращать работу в совещании, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После того, как редактор изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

В МИД также отметили, что демарш украинской делегации позволил мобилизовать партнеров Украины: "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.