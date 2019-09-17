Политика

18:39 17.09.2019

В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

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В проект повестки дня 74-й сессии Генассамблеи ООН внесен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" – МИД

Очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу во вторник в Нью-Йорке, в проекте повестки дня сессии есть пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Важное процедурное достижение: в проект повестки дня 74 сессии внесен отдельный пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в дайджесте Министерства иностранных дел Украины в Телеграм-канале во вторник.

В сообщении указано, что самые важные дискуссии сессии Генассамблеи ООН состоятся на следующей неделе – "неделе высокого уровня при участии глав государств".

Теги: #оккупация #сессия #украина #оон
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