Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - заявил Лукашенко во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - заявил Лукашенко.

По его словам, "это азбука дипломатии - если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы". "Новые идеи должны появиться", - уверен президент.