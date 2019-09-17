Политика

17:44 17.09.2019

Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

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Без США конфликт в Украине урегулировать не получится – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - заявил Лукашенко во вторник, принимая в своей резиденции заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - заявил Лукашенко.

По его словам, "это азбука дипломатии - если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы". "Новые идеи должны появиться", - уверен президент.

Теги: #оос #лукашенко #минские_соглашения #донбасс
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