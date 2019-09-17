Украине следует создать свою формулу урегулирования на Донбассе - Кравчук

Украина способна создать собственную концепцию урегулирования конфликта на Донбассе, убежден первый президент страны Леонид Кравчук.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, приемлема ли для Украины реализация "формулы Штайнмайера" по Донбассу, на презентации автобиографической книги во вторник Кравчук сказал: "Я знаю об этой формуле. Украина не давала согласие на такую формулу. Это предложение, которое рекомендуется... А мы должны его приложить к Украине - к Донбассу, к Крыму, к ситуации, которая складывается. И сказать, подходит она или нет".

По мнению первого президента Украины, государству нужно вырабатывать свою собственную концепцию урегулирования этого конфликта.

"Не ходить за концепцией будь то в Брюссель, в Вашингтон, Берлин или, как раньше - в Кремль. Убежден, что мы такую концепцию можем разработать. Только этого нужно очень сильно захотеть", - заявил он.