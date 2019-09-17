Перед изменением Конституции нужно узнать у народа, какую форму правления он хочет – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинскую Конституцию менять необходимо, но прежде нужно спросить у народа, какую в итоге форму правления в стране он хочет иметь.

"Конституцию надо менять. Она латанная-перелатанная", - сказал он на презентации автобиографической книги "На перехрестях української історії" во вторник в Киеве.

"Я сторонник того, что Конституцию надо менять. Но здесь нужно послушать людей. Думаю, возможно, здесь (необходим - ИФ) ответ народа на один вопрос: какая форма правления будет? Парламентская, парламентско-президентская, президентско-парламентская, президентская?.. Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно строить всю вертикаль, структуру", - пояснил Кравчук.

Сам же Кравчук считает, что в Украине должна быть парламентско-президентская форма правления, "но настоящая".

"Сейчас она также по Конституции парламентско-президентская, но на самом деле этого никто не соблюдает", - отметил первый президент Украины.