Законопроекты №1209 и №1210 с налоговыми поправками будут внесены в Раду повторно, но их редакция будет "мягче"

Законопроекты №1209 и №1210, которые вносят измнения в нологове закондательство, будут повторно внесены в Верховную Раду, но их редакция будет "мягче", сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Они не пойдут на первое чтение такими, как они есть. По разным причинам: точно будут изменения по разделу об имплементации плана BEPS, в том числе изменения по трансфертному ценообразованию. В ближайшее время вы увидите редакцию, которая будет намного мягче", - сказал Железняк, открывая обсуждение законопроектов в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во вторник.

По его словам, изменения также касаются налогового блока в этих законопроектах.

"Эти законопроекты не могут идти к первому чтению такими, какие они есть. Это консолидированная позиция комитета", - подчеркнул Железняк.

Он также указал, что законопроект №1210 не планируется рассматривать "в турборежиме" и принимать за основу и в целом.

"То есть будет, как минимум, две недели на внесение поправок ко второму чтению", - сказал он.

Как сообщалось, законопроект №1210 с поправками в Налоговый кодекс был раскритикован Союзом украинских предприятий, Европейской бизнес ассоциацией и другими представителями бизнеса.

Законопроекты №1209 и №1210 предлагают поправки в законодательство "Об усовершенствовании администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" в нынешней редакции предлагает ввести налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС (облагать налогом разницу себестоимости и цену продажи), исключить из Налогового кодекса положения о личной ответственности налоговых инспекторов, увеличить штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже по необлагаемым налогам и льготным операциям, ввести налогообложение курсовых разниц, указали в бизнес-ассоциации.