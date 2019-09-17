Политика

14:15 17.09.2019

Кучма подчеркивает первоочередность выполнения положений о безопасности Минских договоренностей – встреча с послом Франции

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Кучма подчеркивает первоочередность выполнения положений о безопасности Минских договоренностей – встреча с послом Франции

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном подчеркнул первоочередность выполнения блока безопасности Минских договоренностей.

"Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей – прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Кучма и де Понсен подробно обсудили повестку дня работы ТКГ, ближайшее заседание которой состоится 18 сентября. "Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - отметила Олифер.

Теги: #олифер #ткг #посол_франция #кучма
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