Кучма подчеркивает первоочередность выполнения положений о безопасности Минских договоренностей – встреча с послом Франции

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном подчеркнул первоочередность выполнения блока безопасности Минских договоренностей.

"Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей – прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Кучма и де Понсен подробно обсудили повестку дня работы ТКГ, ближайшее заседание которой состоится 18 сентября. "Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц", - отметила Олифер.