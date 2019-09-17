Расследование поджога дома Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранителей, считают в партии "Голос"

В партии "Голос" настаивают на немедленной реакции правоохранительных органов и президента Украины на поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и считают, что произошедшее нельзя расценивать, как обычный криминал.

"Поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой - это событие, требующее немедленной эффективной реакции правоохранительных органов и президента. Преступники, стоящие за этим поступком, должны быть немедленно найдены правоохранительными органами и наказаны по решению суда", - говорится в заявлении политсилы.

В партии напомнили, что реформа банковского сектора, проведенная Гонтаревой после Революции Достоинства, вызвала много споров, а политическое и медийное давление на нее не прекращалось, в последние месяцы даже усилилось.

"На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - подчеркивают в "Голосе".

В политсиле считают, что качество и скорость расследования этого преступления станет "настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов", "экзаменом для правоохранительных органов".

Утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.