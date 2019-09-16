Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словакией в вопросах совместного контроля на государственной границе, в сфере трудовой миграции и в восстановлении функционирования аэропорта "Ужгород", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: о совместном контроле на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - сказал Зеленский на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Стороны отдельно обсудили тему подготовки двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, сообщил он.

В свою очередь, Чапутова сообщила, что пригласила президента Украины посетить Словакию с официальным визитом.