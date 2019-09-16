Политика

15:22 16.09.2019

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

1 мин читать
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

 У США нет потребности в нефти и газе с Ближнего Востока, однако это не означает, что они не будут помогать своим союзникам в регионе, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Так как мы так преуспеваем в сфере энергетики в последние несколько лет (спасибо Вам, господин президент!)... нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам", - написал президент в Twitter.

Такое заявление американский лидер сделал после недавней атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс по подготовке нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Теги: #атаки #сша #саударавия #трамп #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 16.09.2019
Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии

Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии

11:12 16.09.2019
Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

08:47 16.09.2019
Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

Трамп рассматривает представителя США по делам заложников О'Брайана следующим советником по нацбезопасности

07:49 16.09.2019
Ким Чен ын пригласил Трампа посетить Пхеньян

Ким Чен ын пригласил Трампа посетить Пхеньян

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

22:44 15.09.2019
Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

Трамп не исключает встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

10:43 15.09.2019
Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отвергает обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

05:42 15.09.2019
Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

Саудовская компания сокращает добычу нефти из-за атак беспилотников на ее НПЗ

19:33 14.09.2019
Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

Трамп и Нетаньяху обсудили продвижение соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

16:44 14.09.2019
Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

В Кремле после заявлений из Киева подчеркнули необходимость тщательной подготовки Нормандского саммита

Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время - Разумков

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Ткаченко просит премьера инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур

Украина надеется подписать со Словакией соглашения о контроле на границе, возобновлении аэропорта "Ужгород" и в сфере трудовой миграции - Зеленский

Ягланд считает необходимым деполитизировать мандат комиссара по правам человека для выполнения обязательств в аннексированном Крыму

В Кремле после заявлений из Киева подчеркнули необходимость тщательной подготовки Нормандского саммита

Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время - Разумков

Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече в "нормандском формате"

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Зеленский: На встрече "нормандского формата" Украина хочет решить вопрос об освобождении всех удерживаемых и определить сроки разведения сил на Донбассе

Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возвращения Украиной контроля над своей территорией - Чапутова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА