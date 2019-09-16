В Кремле после заявлений из Киева подчеркнули необходимость тщательной подготовки Нормандского саммита

Последние заявления украинского руководства по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита "Нормандской четверки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", - сказал Песков, добавив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.

Песков сказал также, что конкретных сроков проведения саммита нет.

По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".

На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".