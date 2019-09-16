Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

Во время переговоров под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой (Zuzana Čaputová) делегации двух государств обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ, сообщает Офис украинского президента.

"Особое внимание во время встречи в Киеве было уделено борьбе с контрабандой. Главы государств констатировали, что Украина и Словакия имеют пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль. Собеседники подчеркнули, что бороться с контрабандой нужно на законодательном уровне. Словацкий президент подтвердила, что это в интересах обеих стран", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Во время встречи также обсуждалось создание нового пункта пересечения украинско-словацкой государственной границы, который должен стать еще одним "окном в Европу".

Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии.

Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в Европейский Союз Украина продолжит воплощать реформы. Особенно он отметил концепцию "электронного государства".

"У нас есть важный проект – "Государство в смартфоне". Мы хотим отойти от бумажного документооборота. К этому проекту привлечены лучшие IT-специалисты", - рассказал президент Украины.

Отдельно глава Украинского государства отметил позиции Словакии по суверенитету и территориальной целостности Украины.

Зеленский также поблагодарил за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членов их семей.

Также делегации Украины и Словакии обсудили возможность совместного кинопроизводства.