Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече лидеров государств "нормандского формата".

"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию. Я очень хочу в это верить, уверен, что это так и будет за столом переговоров", - сказал он на брифинге в понедельник после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.

Зеленский ожидает, что после этой встречи будет "нормальный результат" в результате сложных переговоров.

Президент Украины также рассчитывает, что в дальнейшем встречи в "нормандском формате" будут "не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны".