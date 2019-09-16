Политика

14:15 16.09.2019

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

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Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после выведения всех войск с этих территорий.

"Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что четкие сроки будут: до выборов выведение всех войск с временно оккупированных территорий", - сказал он на брифинге после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в понедельник в Киеве.

Теги: #зеленский #донбасс #выборы
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