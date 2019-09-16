Политика

14:08 16.09.2019

Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возвращения Украиной контроля над своей территорией - Чапутова

1 мин читать
Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возвращения Украиной контроля над своей территорией - Чапутова

Братислава поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не получит контроль над своей территорией в международно признанных границах, заявляет президент Словакии Зузана Чапутова.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.

Президент Словакии выразила убеждение, что каждая страна имеет право на самоопределение и на выбор своего путь развития.

"Украина 5 лет назад сказала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши совместные ценности. Нужно с уважением относиться к этому решению", - подчеркнула Чапутова.

Теги: #словакия #чапутова #минские_соглашения #санкции_против_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:23 16.09.2019
Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

Делегации Украины и Словакии обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой

14:07 16.09.2019
Украина и Словакия сделают все для бесперебойных поставок газа в Европу - Зеленский

Украина и Словакия сделают все для бесперебойных поставок газа в Европу - Зеленский

14:03 16.09.2019
Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

08:05 14.09.2019
ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги OPAL для Газпрома – глава "Нафтогаза"

17:57 12.09.2019
Зеленский: мы готовим карту исполнения Минских договоренностей с конкретными сроками

Зеленский: мы готовим карту исполнения Минских договоренностей с конкретными сроками

17:19 12.09.2019
Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

10:20 05.09.2019
США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

США призывают РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

17:17 03.09.2019
Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

Пограничники задержали на словацкой границе со стрельбой 24 нелегалов из Азии

20:17 01.09.2019
Пенс обсудил с Зеленским прогресс в реализации Минских соглашений, который был инициирован президентом Украины

Пенс обсудил с Зеленским прогресс в реализации Минских соглашений, который был инициирован президентом Украины

14:52 31.08.2019
Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

Зеленский: без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время - Разумков

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Зеленский: На встрече "нормандского формата" Украина хочет решить вопрос об освобождении всех удерживаемых и определить сроки разведения сил на Донбассе

Украина и Словакия сделают все для бесперебойных поставок газа в Европу - Зеленский

Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время - Разумков

Зеленский надеется, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на встрече в "нормандском формате"

Зеленский: перед местными выборами на оккупированных территориях Донбасса оттуда должны быть выведены все войска

Зеленский: На встрече "нормандского формата" Украина хочет решить вопрос об освобождении всех удерживаемых и определить сроки разведения сил на Донбассе

Пристайко и Кулеба придут 18 сентября на заседание комитетов Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции – нардеп Яременко

В Раде хотят услышать от главы МИД позицию Киева по вопросам внешней политики

Посольство США рассчитывает на ответственность власти Украины за независимость нового состава ЦИК

Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

Чеснаков назвал условием проведения Нормандского саммита признание Киевом "формулы Штайнмайера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА